Ludovico Crescioli corona un sogno Alla partenza del 109° Giro d’Italia

Ludovico Crescioli, 22 anni, di Lazzeretto, ha preso parte alla partenza del 109° Giro d’Italia, realizzando un sogno che desiderava da tempo. Alla sua seconda stagione da professionista, corre con la squadra Polti VisitMalta e sta attraversando un periodo positivo, dopo aver vinto il Giro dell’Appennino nelle ultime settimane. La sua partecipazione alla grande corsa a tappe rappresenta un traguardo importante nella sua carriera.

Disputare il Giro d’Italia, e nel suo caso soltanto alla seconda stagione da professionista, era il sogno di Ludovico Crescioli, 22 anni di Lazzeretto, che corre nella Polti VisitMalta e sta vivendo un ottimo momento della sua giovane carriera dopo il successo nel recente Giro dell’Appennino. Lo ha scritto sulla sua pagina social anche suo padre Adriano: "finalmente Ludo al Giro" le parole per esprimere la gioia della famiglia. "Arriviamo al Giro d’Italia col morale molto alto, la vittoria all’Appennino di Crescioli è stata la finalizzazione d’un percorso costellato di buon rendimento e atteggiamento propositivo – ha commentato il direttore sportivo della squadra, Giovanni Ellena –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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