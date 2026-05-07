Alla vigilia della prima tappa del Giro d’Italia, una delle squadre partecipanti si presenta con numerosi atleti assenti. La causa è attribuita a schizzi di feci di mucca lungo il percorso, che hanno costretto alcuni ciclisti a ritirarsi prima della partenza. La situazione ha influito sulla formazione e sulla preparazione della squadra, creando una situazione insolita prima dell’inizio della corsa ciclistica.

Vigilia del Giro d’Italia e una squadra è già decimata. La colpa? È delle feci delle mucche. Parliamo della Lotto Intermarché, che mercoledì pomeriggio ha presentato le squadre in vista del Giro d’Italia che comincerà venerdì 8 maggio, ma portando sul palco soltanto cinque ciclisti degli otto previsti in squadra. Mancavano infatti tre atleti, tra cui il quotato belga Arnaud De Lie, con Joshua Giddings che ha sostituito Liam Slock all’ultimo minuto. E il motivo è legato al contagio avvenuto alla Famenne Ardenne Classic, corsa di un solo giorno che si è svolta domenica scorsa, meno di una settimana fa: in Belgio infatti si continua a parlare...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Colpa degli schizzi di feci di mucca a bordo strada: la Lotto Intermarché si presenta decimata alla partenza del Giro d’Italia

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