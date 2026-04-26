Ludovico Crescioli si è imposto nella 87ª edizione del Giro dell’Appennino, gara inserita nella Coppa Italia delle regioni. Per lui si tratta del primo successo in carriera. Pozzovivo, a 43 anni, si è piazzato sul podio, confermando la sua presenza nella competizione. La corsa si è svolta su un percorso tradizionale che attraversa le regioni appenniniche, attirando numerosi appassionati.

La prima volta non si scorda mai. Ludovico Crescioli firma il suo primo successo in carriera, andando a trionfare nell’edizione numero ottantasette del Giro dell’Appennino, gara inserita nel calendario della Coppa Italia delle regioni. Una vittoria arrivata in uno sprint ristretto per il corridore del Team Polti VisitMalta, che ha battuto il compagno di squadra Thomas Pesenti ed un eterno Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali). Una corsa caratterizzata dalla fuga che ha visto presenti Andrea Guerra (Beltrami TSA Tre Colli), Filippo Agostinacchio (Biesse – Carrera – Premac), Kevin Biehl (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andrea...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ludovico Crescioli vince il Giro dell’Appennino. Pozzovivo eterno: podio a 43 anni!

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