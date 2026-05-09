L' Udinese vince in Sardegna festa salvezza rinviata per il Cagliari

L'Udinese ha ottenuto una vittoria in Sardegna grazie ai gol di Buksa e Gueye, portandosi a 50 punti in classifica. La squadra di casa, il Cagliari, non ha ancora raggiunto la salvezza e la festa viene rimandata. La partita si è conclusa con il successo per gli ospiti, che hanno consolidato la loro posizione in campionato.

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