L' Udinese vince in Sardegna festa salvezza rinviata per il Cagliari

Da ilgiornaleditalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Udinese ha ottenuto una vittoria in Sardegna grazie ai gol di Buksa e Gueye, portandosi a 50 punti in classifica. La squadra di casa, il Cagliari, non ha ancora raggiunto la salvezza e la festa viene rimandata. La partita si è conclusa con il successo per gli ospiti, che hanno consolidato la loro posizione in campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Buksa e Gueye firmano il successo dei friulani che raggiungono quota 50 punti in classifica CAGLIARI - L'Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari. I ragazzi di Kosta Runjaic, infatti, espugnano per 2-0 l'Unipol Domus: decidono Buksa e Gueye. Dopo appena 7' gli ospiti si rendono protagonisti di una buona ripartenza gestita da Zaniolo, il quale serve Ehizibue, che però non riesce a sfruttare l'occasione. Due minuti più tardi la squadra sarda crea affanno nella retroguardia avversaria con un tiro-cross di Palestra che viene respinto da Okoye. I rossoblù vogliono chiudere il discorso salvezza e dimostrano maggiore convinzione nelle loro manovre offensive, andando più volte alla conclusione con Esposito e Folorunsho.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l udinese vince in sardegna festa salvezza rinviata per il cagliari
© Ilgiornaleditalia.it - L'Udinese vince in Sardegna, festa salvezza rinviata per il Cagliari
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

L'Udinese vince a Cagliari 2-0. Salvezza rimandata per i sardiAGI - L’Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari.

Diretta gol Serie A LIVE: Buksa e Gueye decidono Cagliari Udinese e rimandano la festa salvezza dei sardiCalciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L'Udinese vince in casa: 2-0 al Torino; Udinese-Torino, numeri e curiosità; Tutte le notizie di calcio in Diretta; Serie A, Udinese-Torino 2-0: Ehizibue e Kristensen riportano i friulani al successo.

l udinese vince inL'Udinese vince e rimanda la salvezza del Cagliari: tensioni con Davis per possibili cori razzistiL'Udinese passa 2-0 a Cagliari grazie ai gol di Buksa ad inizio ripresa e di Gueye in pieno recupero. Festa salvezza rimandata dunque per il Cagliari. Nel finale forti tensioni dopo che Davis ha segna ... tuttonapoli.net

l udinese vince inL’Udinese vince in Sardegna, festa salvezza rinviata per il CagliariCAGLIARI (ITALPRESS) - L'Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari. I ragazzi di Kosta Runjaic, infatti, espugnano ... italpress.com

Trova facilmente notizie e video collegati.