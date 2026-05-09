L' Udinese vince in Sardegna festa salvezza rinviata per il Cagliari
L'Udinese ha ottenuto una vittoria in Sardegna grazie ai gol di Buksa e Gueye, portandosi a 50 punti in classifica. La squadra di casa, il Cagliari, non ha ancora raggiunto la salvezza e la festa viene rimandata. La partita si è conclusa con il successo per gli ospiti, che hanno consolidato la loro posizione in campionato.
Buksa e Gueye firmano il successo dei friulani che raggiungono quota 50 punti in classifica CAGLIARI - L'Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari. I ragazzi di Kosta Runjaic, infatti, espugnano per 2-0 l'Unipol Domus: decidono Buksa e Gueye. Dopo appena 7' gli ospiti si rendono protagonisti di una buona ripartenza gestita da Zaniolo, il quale serve Ehizibue, che però non riesce a sfruttare l'occasione. Due minuti più tardi la squadra sarda crea affanno nella retroguardia avversaria con un tiro-cross di Palestra che viene respinto da Okoye. I rossoblù vogliono chiudere il discorso salvezza e dimostrano maggiore convinzione nelle loro manovre offensive, andando più volte alla conclusione con Esposito e Folorunsho.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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