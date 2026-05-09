L' Udinese vince a Cagliari 2-0 Salvezza rimandata per i sardi

Da agi.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Udinese ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Cagliari, portando il proprio totale a 50 punti in classifica. La partita si è giocata all'Unipol Domus, con i gol di Buksa e Gueye a decidere l'esito dell'incontro. La sconfitta ha di fatto rimandato la festa salvezza per la squadra sarda, che non è riuscita a trovare il gol né a invertire il risultato.

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AGI - L’ Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari. I ragazzi di Kosta Runjaic, infatti, espugnano per 2-0 l’ Unipol Domus: decidono Buksa e Gueye. Dopo appena 7' gli ospiti si rendono protagonisti di una buona ripartenza gestita da Zaniolo, il quale serve Ehizibue, che però non riesce a sfruttare l’occasione. Due minuti più tardi la squadra sarda crea affanno nella retroguardia avversaria con un tiro-cross di Palestra che viene respinto da Okoye. La spinta offensiva del Cagliari. I rossoblù vogliono chiudere il discorso salvezza e dimostrano maggiore convinzione nelle loro manovre offensive, andando più volte alla conclusione con Esposito e Folorunsho.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - L'Udinese vince a Cagliari 2-0. Salvezza rimandata per i sardi
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