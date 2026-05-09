L' Udinese vince a Cagliari 2-0 Salvezza rimandata per i sardi

L'Udinese ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Cagliari, portando il proprio totale a 50 punti in classifica. La partita si è giocata all'Unipol Domus, con i gol di Buksa e Gueye a decidere l'esito dell'incontro. La sconfitta ha di fatto rimandato la festa salvezza per la squadra sarda, che non è riuscita a trovare il gol né a invertire il risultato.

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