L' Udinese punisce il Cagliari 0-2 salvezza ancora in bilico per i sardi

L'incontro tra Cagliari e Udinese si è concluso con la vittoria dei friulani per 2-0. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Buksa al 11' minuto e nel secondo da Gueye al 51'. La formazione del Cagliari ha schierato un 4-4-2 con Caprile tra i pali, Ze Pedro e Rodriguez in difesa, e Dossena e Ze Pedro a centrocampo. Dopo il gol iniziale, il Cagliari ha tentato di reagire senza riuscire a segnare.

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Cagliari-Udinese 0-2 Marcatori: 11' st Buksa, 51' st Gueye Cagliari (4-4-2): Caprile 6; Ze Pedro 6 (17' st Sulemana 6), Rodriguez 6, Dossena 6.5, Obert 6 (43' st Trepy sv); Palestra 5 (17' st Zappa 6), Adopo 6 (43' st Belotti sv), Gaetano 6.5, Folorunsho 5.5 (28' st Albarracin 5.5); Esposito 5.5, Mendy 5. In panchina: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Deiola, Raternik, Malfitano. Allenatore: Pisacane 5.5. Udinese (3-5-2): Okoye 6; Mlacic 6 (9' st Bertola 6), Kristensen 6, Solet 6.5; Ehizibue 6 (33' st Arizala 6), Piotrowski 6 (10' st Miller 6), Karlstrom 6.5, Atta 5.5, Kamara 6.5; Zaniolo 5.5 (33' st Gueye 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Udinese punisce il Cagliari (0-2), salvezza ancora in bilico per i sardi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Lecce-Udinese 2-1: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Cagliari-Udinese 0-2, salvezza rimandata per i sardiCagliari-Udinese, match valido per la 36a giornata di Serie A, finisce 0-2 per i friulani che impediscono così ai padroni di casa di raggiungere la... L'Udinese vince a Cagliari 2-0. Salvezza rimandata per i sardiAGI - L’Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Toro, riemergono problemi sui calci piazzati: D'Aversa studia le contromosse; Runjaic post vittoria col Toro: Siamo molto soddisfatti e su Zaniolo... Milan-Udinese 0-3, gol e highlights: Leao e i rossoneri fischiati a San Siro51' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce al limite dell'area sul destro di Saelemaekers che calcia forte in porta. Okoye va ancora alla sua destra e con la manona aperta riesce in una ... sport.sky.it Lucca litiga per tirare il rigore: segna, ma i compagni non esultano e viene punito con la sostituzioneIncredibile, ma vero. Lorenzo Lucca protagonista nel bene e nel male. Il centravanti dell`Udinese segna il gol della vittoria (la sua decima rete in questo campionato). calciomercato.com