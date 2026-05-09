Cagliari-Udinese 0-2 salvezza rimandata per i sardi
Nel match della 36ª giornata di Serie A, Cagliari e Udinese si sono affrontate in uno scontro decisivo. La partita si è conclusa con una vittoria per 2-0 degli ospiti, impedendo ai sardi di ottenere la salvezza aritmetica. Con questo risultato, i padroni di casa vedono rimandato il traguardo di permanenza nella massima serie.
Cagliari-Udinese, match valido per la 36a giornata di Serie A, finisce 0-2 per i friulani che impediscono così ai padroni di casa di raggiungere la salvezza aritmetica. A mettere la firma sulla partita ci pensano Buksa (all’11’ della ripresa) e Gueye (che raddoppia in pieno recupero, a tempo scaduto). I bianconeri salgono quindi a 50 punti, momentaneamente al nono posto in classifica, mentre i sardi restano fermi alla 15a posizione, a quota 37 punti. Buksa e Gueye regalano 3 punti all'Udinese!?? #CagliariUdinese pic.twitter.com1Li3EdVQ1J — Lega Serie A (@SerieA) May 9, 2026 Cagliari-Udinese, il tabellino della partita. Cagliari (3-5-2): Caprile (cap.🔗 Leggi su Lapresse.it
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