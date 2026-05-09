Cagliari-Udinese 0-2 salvezza rimandata per i sardi

Nel match della 36ª giornata di Serie A, Cagliari e Udinese si sono affrontate in uno scontro decisivo. La partita si è conclusa con una vittoria per 2-0 degli ospiti, impedendo ai sardi di ottenere la salvezza aritmetica. Con questo risultato, i padroni di casa vedono rimandato il traguardo di permanenza nella massima serie.

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