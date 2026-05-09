A Roma, Luciano Darderi si sta preparando in famiglia in vista del match di domenica nel terzo turno contro lo statunitense Tommy Paul. L'atleta si allena con il fratello, Vito Darderi, in una sessione di allenamento che si svolge nella capitale. La partita è prevista per il turno successivo di questa fase del torneo.

Luciano Darderi giocherà domenica il match del terzo turno di Roma contro lo statunitense Tommy Paul. La sua vigilia l'ha passata in famiglia, allenandosi col fratello Vito (classe 2008, numero 190 dek ranking ITF Junior) sotto gli occhi di papà Gino. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luciano e Vito Darderi, a Roma allenamento in famiglia

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