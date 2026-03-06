Jannik Sinner si testa con Luciano Darderi in allenamento | training ad alta intensità per ritrovare aggressività

Jannik Sinner si è allenato con Luciano Darderi in una sessione ad alta intensità, mentre lavora per ritrovare la sua aggressività. Durante il media day di Indian Wells, Sinner aveva spiegato di aver ridotto troppo l’intensità nel torneo di Doha, arrivando a esagerare con le variazioni nel suo gioco. La sessione con Darderi fa parte di un programma di preparazione mirato a migliorare le sue prestazioni.

Jannik Sinner lo aveva detto alcuni giorni fa, durante il media day di Indian Wells: “ A Doha ho abbassato troppo l’intensità e forse ho ecceduto con le variazioni “. Già, un tema trito e ritrito: prima la sconfitta in Qatar, poi il ko in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Risultati negativi che hanno fatto suonare il campanello d’allarme più all’esterno che all’interno del gruppo di lavoro dell’azzurro. La consapevolezza è che quanto seminato tornerà utile, ma andrà gestito con intelligenza, evitando di snaturare un certo modo di stare in campo. E così Sinner, in California, va un po’ alla ricerca di se stesso, con l’obiettivo di restituire al proprio tennis quella pressione asfissiante sugli avversari e ritrovare il gusto del successo, senza se e senza ma. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner liquida Darderi: il punto che fa perdere la testa anche a LucianoMissione compiuta per Jannik Sinner e stavolta altro che colpi di calore, altro che polemiche: l'azzurro numero 2 al mondo batte nel derby italiano...

