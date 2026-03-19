Matteo Berrettini ha battuto in due set Alexandre Müller e si è qualificato per il secondo turno al Masters 1000 di Miami. L’azzurro, attualmente numero 68 del mondo, ha giocato la sua prima partita nel torneo dopo il rinvio causato dalla pioggia che aveva impedito lo svolgimento del match di ieri. La sfida si è conclusa con la vittoria di Berrettini in modo netto.

Missione compiuta per Matteo Berrettini. L’azzurro (n. 68 del mondo) ha finalmente potuto disputare il match di primo turno al Masters 1000 di Miami, dopo che la pioggia aveva impedito, nella giornata di ieri, lo svolgimento della sfida contro il francese Alexandre Müller (n. 90 del ranking). Il tennista romano si è imposto con autorevolezza con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora e 23 minuti di gioco. Berrettini è stato bravo a far leva soprattutto sulla potenza del servizio e del dritto, mettendo in grave difficoltà il transalpino sulla diagonale destra, anche a causa di una condizione non ottimale. Prosegue dunque il cammino del classe 1996, che nel prossimo turno affronterà il kazako Alexander Bublik (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini liquida in due set Alexandre Müller e approda al 2° turno a Miami

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