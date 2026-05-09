Luciana Littizzetto | Le suore mi hanno dato disciplina Un tempo gli insegnanti avevano un altro peso

Luciana Littizzetto ha raccontato che durante l’infanzia ha ricevuto disciplina dalle suore, ricordando come in passato gli insegnanti avessero un ruolo molto più influente rispetto ad oggi. Ha spiegato che le suore erano presenti nell’educazione quotidiana e che questa esperienza ha contribuito alla sua crescita personale. La comica ha anche parlato del cambiamento nel rapporto tra studenti e insegnanti nel corso degli anni.

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