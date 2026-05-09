Luciana Littizzetto | Le suore mi hanno dato disciplina Gli insegnanti avevano un altro peso

Luciana Littizzetto ha raccontato che durante l’infanzia ha ricevuto disciplina dalle suore, rispetto a un rapporto con gli insegnanti che aveva un peso diverso. Ha descritto come l’educazione ricevuta in quegli anni abbia influenzato la sua crescita personale, sottolineando il ruolo delle suore nel percorso formativo. La comica ha condiviso alcuni ricordi legati a quegli anni, evidenziando l’importanza di quell’esperienza nel suo sviluppo.

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