Luciana Littizzetto | Le suore mi hanno dato disciplina Gli insegnanti avevano un altro peso
Luciana Littizzetto ha raccontato che durante l’infanzia ha ricevuto disciplina dalle suore, rispetto a un rapporto con gli insegnanti che aveva un peso diverso. Ha descritto come l’educazione ricevuta in quegli anni abbia influenzato la sua crescita personale, sottolineando il ruolo delle suore nel percorso formativo. La comica ha condiviso alcuni ricordi legati a quegli anni, evidenziando l’importanza di quell’esperienza nel suo sviluppo.
L’educazione ricevuta durante l’infanzia, il rapporto con le suore e il peso che quell’esperienza ha avuto nella propria crescita personale. Nell’intervista rilasciata al podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli, Luciana Littizzetto ripercorre anche gli anni della scuola frequentata da bambina, soffermandosi sul modello educativo ricevuto e sul clima di quegli anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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