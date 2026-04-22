Luciana Littizzetto si trova coinvolta in una vicenda legale a seguito di una denuncia presentata dall’Esercito. La comica ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha parlato della querela ricevuta. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, mentre le autorità competenti stanno valutando la posizione della donna e le eventuali conseguenze legali. Restano da chiarire i dettagli e le accuse che hanno portato a questa denuncia.

Personaggi Tv, Luciana Littizzetto ha ricostruito in un’intervista al Corriere della Sera due aspetti centrali della sua vita recente: il rapporto con Vanessa e Jordan Beljuli, cresciuti in affido con lei e Davide Graziano, e la vicenda giudiziaria legata alla denuncia dell’ Esercito italiano per una battuta sulla guerra. Nel colloquio ha inoltre citato un episodio con Papa Francesco e ha ricordato un caso in cui ha riconosciuto di aver sbagliato. Vanessa e Jordan Beljuli: dall’affido alla richiesta del cognome Littizzetto. Nell’intervista, Littizzetto ha parlato di Vanessa e Jordan Beljuli, entrati nella sua vita quando erano bambini attraverso un percorso di affido condiviso con l’allora compagno Davide Graziano.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mi hanno querelata”: Luciana Littizzetto nei guai, cosa rischia dopo la denuncia dell’Esercito

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