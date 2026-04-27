Sapevate che Carmen Russo e Luciana Littizzetto hanno litigato di brutto? Arrivano le scuse ma troppo tardi!

Recentemente si è riacceso uno scontro tra due note personalità televisive, che aveva caratterizzato alcune trasmissioni passate. Dopo un lungo periodo di tensione, sono arrivate le scuse, ma il confronto ha lasciato tracce evidenti. Non tutte le discussioni televisive si dimenticano facilmente: alcune continuano a essere ricordate e riproposte dopo molto tempo, mantenendo vivo il ricordo dei confronti passati.

Non tutte le polemiche televisive si spengono con il tempo: alcune restano in sospeso, pronte a riaffiorare anche dopo anni. È il caso della tensione tra Carmen Russo e Luciana Littizzetto, nata da una battuta che fece discutere e che, solo di recente, è tornata d’attualità grazie a delle scuse tardive. Un episodio che dimostra quanto certe parole, soprattutto quando toccano temi personali e delicati, possano lasciare un segno più profondo del previsto. La battuta di Luciana Littizzetto che non è proprio piaciuta a Carmen Russo. Bisogna tornare al 2013, quando Carmen Russo annunciò di aspettare la figlia Maria a 53 anni grazie alla fecondazione assistita, attirando grande attenzione mediatica.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sapevate che Carmen Russo e Luciana Littizzetto hanno litigato di brutto? Arrivano le scuse, ma troppo tardi! Notizie correlate Leggi anche: Carmen Russo, le scuse di Luciana Littizzetto per le battute sulla gravidanza: “Meglio tardi che mai” Leggi anche: “Meglio tardi che mai”: Carmen Russo perdona Luciana Littizzetto per la battuta sulla gravidanza a 53 anni Contenuti di approfondimento La Volta Buona, le pagelle del 24 aprile: Carmen Russo e le scuse di Littizzetto (8), Miss Italia torna sulle molestie (7)Le pagelle de La Volta Buona del 24 aprile: Carmen Russo protagonista, spazio al tema delle molestie e una Balivo meno brillante del solito ... dilei.it Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi concorrenti al Grande Fratello?| Siparietto ‘ambiguo’ a La Volta BuonaCarmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, non passa inosservata la domanda di Caterina Balivo sul Grande Fratello Vip 2026. ilsussidiario.net