Quanto costa la guerra in Iran alle famiglie italiane I calcoli della Cgia

Il conflitto in Iran sta influenzando i bilanci delle famiglie italiane, secondo i calcoli della Cgia di Milano. La crisi ha portato a variazioni nei costi di energia e carburanti, con ripercussioni sui prezzi di beni di prima necessità. Le stime indicano un impatto crescente sui portafogli delle famiglie, che devono affrontare aumenti legati alle tensioni internazionali.

Milano, 15 Marzo 2026 – Le conseguenze della crisi generata dal conflitto in Iran stanno sempre più interessando i budget delle famiglie italiane. Al netto del caro carburante che in queste ultime due settimane sta alleggerendo il portafoglio degli italiani e di eventuali misure di mitigazione del costo delle bollette che il Governo dovrebbe mettere a punto a breve, N omisma Energia stima che le famiglie italiane potrebbero subire un aumento medio su base annua di 350 euro. Partendo da questa ipotesi, l’ Ufficio studi della CGIA ha stimato approssimativamente che il rincaro complessivo delle bollette sui bilanci delle 26,7 milioni di famiglie italiane potrebbe toccare i 9,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quanto costa la guerra in Iran alle famiglie italiane. I calcoli della Cgia Articoli correlati Quanto costa alle famiglie messinesi la guerra in Iran, tra luce e gas quasi cento milioni di euroA quindici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, anche in Sicilia i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta sostanzialmente... Guerra Iran, Cgia: rischia di costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi in piùVENEZIA, 07 MAR – L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran rischia di costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi in più nel 2026 per le... Tutti gli aggiornamenti su Quanto costa la guerra in Iran alle... Temi più discussi: Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missili; Quanto costa la guerra contro l'Iran? Il Pentagono presenta il conto; Carburanti, quanto gli automobilisti pagano la guerra. Le simulazioni su un pieno benzina e diesel; Guerra in Iran, all’Italia costa già 380 milioni di euro. Quanto costa la guerra contro l'Iran? Il Pentagono presenta il contoOltre 5 miliardi di dollari spesi in munizioni solo nei primi due giorni di guerra contro l'Iran. E' questo il conto presentato dal Pentagono, messo nero su bianco in una valutazione fornita dalla Dif ... adnkronos.com Quanto costa la guerra in Iran? L’esperto: conflitto ibrido, sarà il più caro della storia | DATIStimiamo un costo totale di oltre 34 miliardi di dollari per i paesi coinvolti nella guerra ibrida se dovesse durare 4 settimane, come da ipotesi di Donald Trump, è quanto dichiara Matteo Adjimi, di ... strettoweb.com #Iran, #Tajani: l'Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra x.com IRAN, I PASDARAN: "DAREMO LA CACCIA A NETANYAHU E LO UCCIDEREMO" leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/15/iran-i-pasdaran-daremo-la-caccia-a-netanyahu-e-lo-uccideremo/ facebook