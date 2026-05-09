Lucchese - Tra presente e futuro Pirozzi congedo all’amatriciana

Lo aveva promesso ed è stato di parola. Sergio Pirozzi, per festeggiare la promozione in "D", ha invitato il suo staff e tutta la squadra ad Amatrice, città di cui è stato anche sindaco. Ovviamente, come raccontiamo a fianco, non poteva mancare l’amatriciana a tavola. Intanto, nella sempre più concreta ipotesi che, per il dopo Pirozzi, la società dovesse scegliere Antonio Andreucci, di cui tanto si parla, l’ex trainer della Pistoiese sarebbe il terzo allenatore nato a Lucca a guidare i rossoneri. Il primo è stato Paolo Baldi in due anni diversi. La prima volta nella stagione 1981-’82, in "C2", quando subentrò a De Petrillo; poi sempre in "C2", nell’’83-’84.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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