La Lucchese Calcio si trova in testa al girone A di Eccellenza Toscana dopo aver battuto il Fratres Perignano 2-0. La vittoria permette al club di avvicinarsi alla fase finale del campionato, con il tecnico Pirozzi che guida la squadra verso la prossima sfida per il titolo. La posizione in classifica rende questa partita un momento chiave per il percorso di stagionale della squadra.

La Lucchese Calcio ha conquistato la vetta del girone A di Eccellenza Toscana grazie a un successo per 2-0 contro il Fratres Perignano, un traguardo che porta la squadra verso la sfida decisiva per il titolo. Il tecnico Pirozzi, dopo aver guidato il gruppo verso questa vittoria, ha espresso grande soddisfazione per il percorso fatto e per l’entusiasmo che sta coinvolgendo la città di Lucca, proiettando ora le energie verso la Superfinale prevista per il 29 aprile ad Agliana contro la Rondinella. L’identità di una città e il valore del legame con il territorio. Il successo ottenuto sul campo non rappresenta solo tre punti in classifica, ma un momento di riscatto per una comunità che ha attraversato periodi difficili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucchese in vetta: Pirozzi guida il club verso la Superfinale

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