Lucchese in Serie D | il miracolo di Pirozzi tra calcio e ricostruzione

Una squadra di calcio locale è riuscita a risalire dalla terza categoria alla Serie D in pochi anni, grazie a una forte campagna di rafforzamento avviata in luglio. L’allenatore ha ricostruito la rosa partendo da zero, portando in squadra diversi giocatori giovani e alcuni con esperienze di categorie superiori. La sua precedente esperienza come sindaco di una città colpita da un terremoto è stata utilizzata anche nella gestione del gruppo e nella motivazione dei giocatori.

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