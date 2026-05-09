Lucchese in Serie D | il miracolo di Pirozzi tra calcio e ricostruzione
Una squadra di calcio locale è riuscita a risalire dalla terza categoria alla Serie D in pochi anni, grazie a una forte campagna di rafforzamento avviata in luglio. L’allenatore ha ricostruito la rosa partendo da zero, portando in squadra diversi giocatori giovani e alcuni con esperienze di categorie superiori. La sua precedente esperienza come sindaco di una città colpita da un terremoto è stata utilizzata anche nella gestione del gruppo e nella motivazione dei giocatori.
? Punti chiave Come ha fatto Pirozzi a ricostruire una rosa da zero in luglio?. Perché l'esperienza come sindaco di Amatrice aiuta nella gestione della squadra?. Cosa ha spinto il tecnico a rifiutare l'offerta della Sambenedettese?. Come influirà la promozione anticipata sul bilancio economico della nuova società?.? In Breve Pirozzi gestì Amatrice nel 2016 coordinando 69 frazioni e 200 chilometri di strade.. Il tecnico ottenne l'assoluzione piena dopo il processo per omicidio colposo plurimo.. Il piano industriale prevedeva la promozione in tre anni con organico costruito a luglio.. Ritiro di 25 giorni per creare coesione dopo la rosa vuota di fine luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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