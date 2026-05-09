Lorenzo Lucca sta per lasciare il Nottingham Forest, dove ha giocato in prestito, e tornerà al Napoli. Il club inglese ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto prevista nel contratto. La permanenza del calciatore nel team inglese si concluderà quindi senza ulteriori accordi di acquisto. Lucca rientrerà così nel roster partenopeo, dove era già stato impegnato prima della trattativa con il Nottingham Forest.

L’esperienza di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest è ormai vicina alla conclusione. Il club inglese non eserciterà l’opzione di riscatto e l’attaccante farà ritorno al Napoli al termine della stagione. Il prestito in Premier League non ha dato i risultati sperati. Lucca era arrivato in Inghilterra a gennaio, ma non è riuscito a trovare spazio con continuità. Il bilancio parla di tre presenze in campionato e cinque apparizioni in Europa League. Troppo poco per convincere il Nottingham Forest a procedere con l’acquisto definitivo. A fare il punto è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube: “Lorenzo Lucca rientrerà al Napoli dal prestito al Nottingham Forest: non sarà riscattato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lucca torna al Napoli: Nottingham non lo riscatta

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LORENZO LUCCA BOCCIATO IN INGHILTERRA NOTTINGHAM FOREST DICE NO AL RISCATTO DA 40 MILIONI

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