Al liceo Manzoni si sta realizzando un progetto che utilizza il cinema come strumento di approfondimento storico, andando oltre le materie tradizionali come Greco e Latino. L’iniziativa coinvolge studenti e docenti in attività che integrano film e analisi critiche, con l’obiettivo di favorire un approccio più pratico e immersivo alla comprensione del passato e delle sue connessioni con il presente. L’intervento si inserisce in un percorso di educazione civica e culturale più ampio.

“More than words“, il cinema entra sempre più nelle scuole. L’ultima occasione è un progetto che vede il liceo classico Manzoni protagonista e che è stato realizzato sotto l’ala del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – promosso dai ministeri della Cultura e dell’Istruzione – con il patrocinio del Comune di Milano. Tema da svolgere per la terza edizione: “La crisi climatica raccontata attraverso il genere thriller ”. Nella fase di formazione, oltre al Manzoni, si sono messi in gioco i licei Tito Livio e Parini. I risultati scorrono sul maxi schermo dell’ Anteo Palazzo del Cinema e sono stati premiati dalla giuria composta da Cristina Battocletti, Luca Bigazzi, Marco Cohen, Cristiana Capotondi, Natascha Lusenti, Paolo Mereghetti, Ludovica Rampoldi e Tommaso Sacchi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciak, si gira al Manzoni: "Non solo Greco e Latino. Il cinema chiave di lettura per capire storia e futuro"

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