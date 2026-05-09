Luca Vergallito, ciclista milanese nato nel 1997, è passato dal vincere la Zwift Academy 2022 a correre tra i professionisti con la squadra Alpecin Premier-Tech. Prima di approdare nel mondo del ciclismo su strada, si allenava sui rulli di Zwift, piattaforma di allenamento virtuale. Recentemente, ha annunciato la sua partecipazione al prossimo Giro d’Italia, confermando la sua crescita nel panorama ciclistico.

Non è fuggito dal gruppo come un ladro, ma il soprannome gli è rimasto addosso. Luca Vergallito, milanese classe 1997, è fresco di debutto al Giro d'Italia e nel mondo del ciclismo è conosciuto da tutti come “il bandito”. Un nome nato quasi per gioco quando era ancora ragazzino, grazie a suo padre, e diventato negli anni una vera identità sportiva e social. "Era un soprannome scherzoso – racconta Vergallito –. Su Strava, diversi anni fa, cambiai il nome da Luca Vergallito a “il bandito”. All’inizio era anche legato al fatto che prendevo tanti Kom e la mia identità non era pubblica. Questo incuriosiva chi guardava i risultati". Oggi quel nickname accompagna uno dei percorsi più insoliti e moderni del ciclismo professionistico italiano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luca Vergallito, il “bandito” del ciclismo moderno: dai rulli di Zwift al sogno Giro d’Italia

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