Ciclismo Giro dai Paesi Baschi | Paul Seixas centra il terzo successo di tappa

Durante il Giro dei Paesi Baschi, Paul Seixas ha conquistato la sua terza vittoria di tappa, confermandosi tra i protagonisti della corsa. In Belgio, il ciclista francese ha trionfato anche nella quinta tappa, aggiungendo un altro successo alla sua stagione. La gara prosegue con vari atleti che si contendono la vittoria nelle diverse frazioni.

Paul Seixas continua a dominare in Belgio. Il ciclista francese vince anche la quinta tappa. La quinta frazione del Giro dei Paesi Baschi 2026, sviluppatasi nella località di Eibar, ha certificato l’attuale dominio di Paul Seixas. Il giovane ciclista transalpino ha centrato la sua terza vittoria in questa edizione della competizione, consolidando in maniera inequivocabile il primato in classifica generale e compiendo un passo fondamentale verso la conquista del suo primo successo assoluto in una corsa a tappe. Paul Seixas. La tappa di oggi è stata caratterizzata da diversi e prolungati tentativi di fuga. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Paul Seixas è devastante. Terzo successo di tappa per il francese al Giro dei Paesi BaschiTappa spettacolare la quinta del Giro dei Paesi Baschi 2026 con partenza ed arrivo in quel di Eibar. Scontro diretto tra i big della classifica generale, ... oasport.it

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