Un nuovo libro arriva nelle librerie, scritto da Luca Carboni, che ripercorre il suo percorso tra musica e incontro con il mondo delle cantine punk. Il testo narra di come un giovane pianofortista abbia iniziato a frequentare ambienti musicali alternativi e di come alcuni adulti abbiano consentito ai giovani di suonare in una parrocchia. La narrazione si concentra sui passaggi che hanno segnato la sua crescita artistica e personale.

? Domande chiave Come ha fatto un giovane pianofortista a finire nelle cantine punk?. Chi ha permesso ai ragazzi di provare musica in una parrocchia?. Perché le lamentele dei vicini hanno interrotto le prove della band?. Dove si sono formate le radici musicali che hanno cambiato tutto?.? In Breve Esordio letterario con volume da 256 pagine al prezzo di 17,10 euro.. Prime lezioni di chitarra iniziate l'8 ottobre 1976 con l'agenda del padre.. Prove musicali nella parrocchia di via Zanardi con Padre Felice nel novembre 1977.. Tour estivo Rio Ari O Live con tappe da Genova a Macerata.. Il 12 maggio esce con la casa editrice SEM il libro di Luca Carboni, un racconto che ripercorre le radici musicali del cantautore partendo da Bologna fino a toccare i palchi di tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luca Carboni debutta in libreria: il racconto tra rock e cantine

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