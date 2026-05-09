Nel 1948, in Inghilterra, un giovane ingegnere ha fondato la casa automobilistica Lotus, portando avanti una filosofia che privilegia la semplicità e la leggerezza nei veicoli. Ora, nel 2026, l’azienda presenta una gamma di modelli aggiornati, con prezzi variabili e caratteristiche specifiche. Le informazioni disponibili riguardano tutte le versioni prodotte e le opzioni di acquisto, offrendo una panoramica completa per chi è interessato a scegliere tra i diversi modelli.

Norfolk, Inghilterra, 1948: Colin Chapman ha appena fondato Lotus, e la sua filosofia “ simplify, then add lightness ” diventerà mantra dell’ingegneria sportiva mondiale. Settantotto anni dopo Lotus è di proprietà della cinese Geely, ha tre modelli a listino in Italia, due dei quali sono SUV e berline elettriche. La gamma 2026 parte da 101.500 euro con la sportiva Emira — l’ultima Lotus a benzina della storia — e arriva a 151.190 euro con il pacchetto da 918 cavalli della Eletre 900 Sport SE. Ecco prezzi, modelli e quale Lotus comprare. Tutti i modelli Lotus 2026 con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Tre modelli a gamma, motorizzazioni tra elettrico puro (Eletre, Emeya) e termico V6 (Emira).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Lotus 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere

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