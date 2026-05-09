Il 7 ottobre 2023 un individuo ha raccontato di essere stato ostaggio nei tunnel di Gaza per 491 giorni, descrivendo l’esperienza come un momento di orrore e di resistenza. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà affrontate durante il periodo di prigionia, durato quasi un anno e mezzo. Nel frattempo, il premio letterario Adei Wizo Adelina Della Pergola, giunto alla sua 26ª edizione, ha visto la partecipazione di autori di fama internazionale.

Nei suoi 26 anni di esistenza il premio letterario Adei Wizo Adelina Della Pergola ha ospitato i grandi nomi della narrativa internazionale. Ha fatto conoscere il valore delle tradizioni e le tante storie dell’ebraismo e, considerando il dolore che spesso contengono, la commozione non è mai mancata. Ma la narrazione che Eli Sharabi ha portato a Ferrara per la giornata finale della XXVI Edizione del Premio è su un altro livello di intensità. Il libro con cui ha vinto, ’L’ostaggio’, è parte del suo sguardo: verità della sua stessa sofferenza. Nel pomeriggio del 7 maggio ci porta al mattino del 7 ottobre 2023, nel Kibbutz Beeri, alla porta della safe room sfondata dagli aguzzini di Hamas, fino all’ultimo sguardo alla moglie e alle figlie prima di essere portato via.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’orrore e la forza del riscatto: "7 ottobre 2023, io l’ostaggio. Per 491 giorni nei tunnel di Gaza"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

“Ma io a ottobre non ci sono”: Mara Venier conferma l’addio a “Domenica In”. Mammuccari dopo le polemiche spunta nei titoli di coda: “Arrivi ora? Sei arrivato tardi”“L’unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti.

Mattarella: il mondo è ostaggio della forza, la dignità soccombe? Cosa sapere Mattarella denuncia l'imposizione della forza durante l'incontro all'81° anniversario della Liberazione.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Blog | Fingiamo che l’orrore di Gaza non esista per continuare a vivere. Ma chi commette genocidi questa indifferenza la sfrutta; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; L’orrore e la forza del riscatto: 7 ottobre 2023, io l’ostaggio. Per 491 giorni nei tunnel di Gaza; Ci sono israeliani e palestinesi che hanno un sogno comune: la pace, subito.

Fingiamo che l’orrore di Gaza non esista per continuare a vivere. Ma chi commette genocidi questa indifferenza la sfruttaUna riflessione su come noi occidentali allontaniamo l'orrore per vivere sereni, mentre chi commette atrocità può continuare a uccidere ... ilfattoquotidiano.it

L’acqua come arma di guerra, l’orrore a Gaza nel nuovo rapporto di Msf: Ucciso a 10 anni mentre faceva la filaIl dossier shock di Medici Senza Frontiere: a Gaza l'accesso all'acqua è diventato un'arma. Il 90% delle infrastrutture è distrutto. notizie.com

Mohammed al-Sousi, il bimbo di 10 anni malnutrito vive senza cure in una tenda a Gaza City dopo la morte del padre in un raid israeliano - GALLERY x.com