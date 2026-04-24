In occasione dell'81° anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica ha espresso preoccupazione per la prevalenza della forza nel mondo, affermando che questa mette a rischio la dignità umana. Durante l'incontro, ha sottolineato come spesso le azioni siano motivate dall'uso della forza, lasciando da parte i valori fondamentali di rispetto e convivenza. Le sue parole sono state rivolte a sensibilizzare sull'importanza di promuovere il dialogo e la pace.

? Cosa sapere Mattarella denuncia l'imposizione della forza durante l'incontro all'81° anniversario della Liberazione.. Il Presidente Quirinale segnala violazioni del diritto internazionale e dei diritti civili globali.. In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, Mattarella ha denunciato dal Quirinale come l’imposizione della forza bruta generi solo sofferenza e distruzione su scala globale. Durante l’incontro con i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Presidente della ha tracciato un quadro drammatico della realtà internazionale. Secondo la sua analisi, troppe zone del pianeta sono teatro di conflitti che colpiscono uomini, donne e bambini, spesso costretti a vivere sotto il controllo di regimi autoritari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella: il mondo è ostaggio della forza, la dignità soccombe

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"La #loro #Liberazione" E #Mattarella Da remigrare Immenso Mauro, grazie... #Biani ! Personalmente farei #remigrare te e tutti i tuoi compagni di merende. La #Costituzione non si tocca! @maurobiani @repubblica x.com

Corriere della Sera. . «Libertà e pace non sono elementi e dati acquisito una volta per tutte. Sono beni resi fragili dalla dissennatezza e che richiedono consapevolezza, impegno». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Qu - facebook.com facebook