Loris Di Castri morto in carcere nella Repubblica Dominicana giallo sull' italiano in attesa di estradizione

Loris Di Castri, cittadino italiano, è stato trovato morto nel suo alloggio all’interno di una struttura penitenziaria in Repubblica Dominicana. Era in cella in attesa di essere estradato in Italia. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze del decesso, mentre non sono ancora state rese note le cause ufficiali. La notizia ha generato attenzione internazionale e ha portato alla sospensione temporanea delle procedure di estradizione.

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Loris Di Castri, italiano di 53 anni ricercato per traffico internazionale di droga, è stato trovato morto nel carcere di Najayo Hombres in Repubblica Dominicana mentre attendeva l’estradizione in Italia. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e aperta un’inchiesta dalle autorità dominicane. Italiano morto nella Repubblica Dominicana La morte in carcere di Loris Di Castri I possibili problemi di salute In attesa di estradizione Italiano morto nella Repubblica Dominicana È al momento avvolta nel mistero la morte di Loris Di Castri, il cittadino italiano di 53 anni trovato senza vita nella sua cella all’interno del Centro di correzione e riabilitazione Najayo Hombres, nel territorio di San Cristóbal, nella Repubblica Dominicana.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Loris Di Castri morto in carcere nella Repubblica Dominicana, giallo sull'italiano in attesa di estradizione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Repubblica Dominicana: record di turismo, 3,7 milioni di arriviIl settore turistico della Dominicana ha segnato un traguardo storico nel primo trimestre del 2026, accogliendo 3,7 milioni di viaggiatori... Repubblica Dominicana, forti piogge da lunedì: muore bimba di 2 anni, 5mila evacuatiDa lunedì forti piogge hanno colpito la Repubblica Dominicana causando la morte di una bambina di 2 anni, deceduta per il crollo di un muro della sua...