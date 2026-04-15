Repubblica Dominicana | record di turismo 3,7 milioni di arrivi

Nel primo trimestre del 2026, la Repubblica Dominicana ha registrato un record di arrivi turistici, con 3,7 milioni di visitatori provenienti da diversi paesi. Questa cifra rappresenta un nuovo massimo per il settore e riflette un incremento rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali indicano che il numero di turisti stranieri è cresciuto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rafforzando la posizione del paese come meta preferita per i viaggi internazionali.

Il settore turistico della Dominicana ha segnato un traguardo storico nel primo trimestre del 2026, accogliendo 3,7 milioni di viaggiatori internazionali. Questo volume di presenze rappresenta un incremento del 10,8% rispetto ai dati registrati nello stesso periodo del 2025, alimentato anche dal drastico calo dei flussi turistici verso Cuba. La diversificazione dei flussi e la forza dell’hub aeroportuale. L’analisi delle modalità di ingresso rivela una struttura multimodale che vede il comparto marittimo giocare un ruolo sempre più centrale. Sebbene 2,6 milioni di visitatori abbiano raggiunto la destinazione tramite voli aerei, ben 1,1 milioni hanno scelto la via delle crociere.🔗 Leggi su Ameve.eu

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