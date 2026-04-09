Repubblica Dominicana forti piogge da lunedì | muore bimba di 2 anni 5mila evacuati

Da lunedì, la Repubblica Dominicana ha registrato intense piogge che hanno provocato allagamenti e smottamenti in diverse zone. Quattro persone sono rimaste ferite e circa cinquemila residenti sono stati evacuati dalle proprie abitazioni. Nella stessa giornata, una bambina di due anni ha perso la vita a causa di un incidente legato alle condizioni meteorologiche. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato i servizi di emergenza.

Da lunedì forti piogge hanno colpito la Repubblica Dominicana causando la morte di una bambina di 2 anni, deceduta per il crollo di un muro della sua casa a Santo Domingo, e danneggiando oltre mille abitazioni, oltre a provocare interruzioni di corrente e acqua e costringere le autorità a sospendere le lezioni in diverse scuole. Le squadre di soccorso hanno evacuato più di 5mila persone, mentre il governo ha ordinato ai dipendenti non essenziali di lavorare da remoto, dato che le autorità hanno lanciato l’allerta per inondazioni e possibili frane. Un uomo e una donna sotto la pioggia battente che da lunedì funesta la Repubblica Dominicana.... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Repubblica Dominicana, forti piogge da lunedì: muore bimba di 2 anni, 5mila evacuati Leggi anche: Vernio: muore bimba di 3 anni investita da un’auto Leggi anche: Bimba 2 anni muore soffocata da wurstel Argomenti più discussi: Repubblica Dominicana, forti piogge da lunedì: muore bimba di 2 anni, 5mila evacuati; Repubblica Dominicana sotto l’acqua: Santo Domingo paralizzata dalle piogge; Forti piogge sulla Repubblica Dominicana: la Grande Santo Domingo si sveglia allagata | VIDEO; Repubblica Dominicana: sarà una Settimana Santa bagnata?. Emergenza maltempo in Repubblica Dominicana: morta bimba, migliaia di evacuati | FOTO - facebook.com facebook