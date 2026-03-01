La Pianese si prepara alla trasferta di Sestri Levante, affrontando una partita importante contro il Bra. Birindelli invita la squadra a mantenere umiltà e spirito di sacrificio per avvicinarsi al più presto possibile alla salvezza. La sfida si inserisce in un momento delicato del campionato, con la squadra determinata a portare a casa punti fondamentali per proseguire il cammino.

Un'altra sfida da superare, per raggiungere il più velocemente possibile il traguardo salvezza. Un altro ostacolo da superare per dare continuità ai successi con Perugia e Livorno e lo 0-0 con il Guidonia e per prendere la rincorsa in vista del prossimo mini-tour de force: oggi pomeriggio, alle 14,30, a Sestri Levante, la Pianese è chiamata all'esame Bra. I piemontesi, al contrario dei bianconeri, hanno attraversato un febbraio complicato, in cui sono arrivati tre ko e un pareggio: hanno fame di punti, le zebrette dovranno fare attenzione. "Il Bra ha un'identità ben precisa – ha detto il tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli (nella foto) –: Nisticò ha dato alla sua squadra una chiara idea di gioco.

© Sport.quotidiano.net - Pianese a Sestri Levante. Pericolo Bra. Birindelli: "Umiltà e spirito di sacrificio"

