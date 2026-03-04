Pianese attesa a Ravenna Voglia di impresa Birindelli | Partita da affrontare con serenità

Stasera alle 20.30, la Pianese affronta il Ravenna allo stadio Benelli in una partita valida per il campionato. La squadra toscana cerca di ottenere il quinto risultato utile di fila, mentre il tecnico Birindelli invita a giocare con serenità. La sfida si svolge in un momento cruciale per le zebrette, che vogliono confermarsi in una fase positiva della stagione.

Nel percorso a ostacoli che è il suo campionato, la Pianese è chiamata a superarne un altro: questa sera, alle 20,30, le zebrette, allo stadio Benelli, affronteranno il Ravenna, con l’obiettivo di centrare il quinto risultato utile consecutivo. Un banco di prova di alto livello: i giallorossi sono terzi, a pari merito con l’Ascoli, e scenderanno in campo forti del pareggio ottenuto sul campo della capolista Arezzo e dalle due pesanti vittorie contro Sambenedettese e Juventus Next Gen. "Quando le partite sono così ravvicinate non è semplice gestire la squadra – ha spiegato l’allenatore bianconero, Alessandro Birindelli –. La gestione delle energie, soprattutto mentali, diventa fondamentale, anche alla luce di qualche defezione dopo la gara con il Bra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

