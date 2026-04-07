Lorenzo Musetti ha scelto di affidarsi ai riti scaramantici prima del suo primo incontro a Montecarlo. L’atleta ha deciso di portare con sé un accessorio particolare, considerato portafortuna, e ha adottato una sequenza di gesti ripetuti prima di entrare in campo. La tradizione personale si inserisce in un insieme di abitudini che alcuni sportivi adottano prima di gare importanti.

Ogni sportivo ha i suoi riti scaramantici. C’è chi indossa sempre lo stesso paio di calzini, chi entra in campo mettendo sempre avanti lo stesso piede e, da oggi, anche chi si affida al potere propiziatorio dell’Intrecciato di Bottega Veneta. In attesa dell’esordio sulla terra battuta di Montecarlo in programma domani, Lorenzo Musetti ha deciso di ingannare il tempo passeggiando per le vie della città monegasca: occhiali da sole, completo in denim e un paio di mocassini ai piedi. Tutto, ovviamente, Bottega Veneta. Gli occhiali sono il modello Dizzy, mentre ai piedi il tennista italiano portava le slippers Sunday in pelle intrecciata, così come il colletto della giacca, realizzato con l’iconica lavorazione del marchio italiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lorenzo Musetti si è affidato alla scaramanzia in attesa del suo match d'esordio a Montecarlo

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