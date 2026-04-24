Juventus Women Canzi alla vigilia della sfida contro la Roma | Bisogna pensare una partita alla volta Ecco le insidie del match di domani

Alla vigilia della partita contro la Roma, l’allenatore delle Juventus Women ha parlato delle difficoltà che si presentano nel match di domani, sottolineando la necessità di concentrarsi su ogni singola fase della gara. Ha evidenziato alcune insidie specifiche e ha rivolto alle giocatrici un messaggio di attenzione e determinazione, senza entrare nel dettaglio di strategie o motivazioni.