Juventus Women Canzi alla vigilia della sfida contro la Roma | Bisogna pensare una partita alla volta Ecco le insidie del match di domani
Alla vigilia della partita contro la Roma, l’allenatore delle Juventus Women ha parlato delle difficoltà che si presentano nel match di domani, sottolineando la necessità di concentrarsi su ogni singola fase della gara. Ha evidenziato alcune insidie specifiche e ha rivolto alle giocatrici un messaggio di attenzione e determinazione, senza entrare nel dettaglio di strategie o motivazioni.
di Francesco Spagnolo Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida contro la Roma ha presentato le insidie della sfida e lanciando un messaggio alle ragazze. Alla vigilia di Juventus Roma Women, Massimiliano Canzi ai microfoni ufficiali del club bianconero ha presentato le insidie della sfida. OBIETTIVI – «In quest’ultimo mese vorrei vedere risposte concrete che ci permettano di raggiungere i nostri traguardi. Questi obiettivi segneranno la differenza tra una stagione “dignitosa” – avendo già vinto due trofei – e un’ottima annata: il loro raggiungimento definirà il valore del nostro percorso. Credo che all’interno del gruppo, e in particolare tra le ragazze, ci sia la piena consapevolezza di questo aspetto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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