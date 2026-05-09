Sole Galanti, stilista e moglie di uno dei figli di Lorella Cuccarini, ha condiviso alcuni dettagli sul suo matrimonio e sul rapporto con la famiglia della nota showgirl. La donna ha parlato della sua esperienza come nuora di un'icona televisiva, offrendo un quadro della loro convivenza e della relazione con la famiglia. Le sue parole si concentrano sugli aspetti pratici e quotidiani della vita familiare, senza entrare in dettagli personali o giudizi.

Cosa significa essere la nuora di un’icona televisiva e di un personaggio famoso che ha fatto la storia della tv? Lo racconta Sole Galanti, stylist di successo che ha sposato Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini. Da sempre riservatissima (proprio come il suo neo marito), Sole ha parlato per la prima volta del suo legame con la conduttrice e showgirl. Il racconto privato sul matrimonio di Sole Galanti e Giorgio Capitta. Sole Galanti ha sposato Giorgio Capitta qualche giorno fa. La coppia si è giurata amore eterno durante una romantica cerimonia a Sabaudia. Una festa privata in cui erano presenti gli affetti più cari, celebrata nel giorno del compleanno di Giorgio e della sua gemella Chiara.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lorella Cuccarini, parla la nuora Sole Galanti: il racconto privato sul matrimonio e il loro rapporto

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