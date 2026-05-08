Il match tra Lecce e Juventus si avvicina e tra i giocatori in campo si nota un Thuram in buona forma, che sta migliorando le sue prestazioni. Tuttavia, l'allenatore della squadra ospite ha dichiarato di attendersi segnali di miglioramento da parte di due giocatori specifici, senza però indicare nomi. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di mostrare progressi e determinazione.

Laimer alla Juve? Il club bianconero ha chiesto informazioni per l’austriaco in rotta col Bayern Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Settore giovanile Juve: l’Under 17 perde l’imbattibilità, l’Under 16 vince due derby, l’incerto futuro di Sbravati New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, termina senza vittorie l’avventura nella Puskas Suzuki Kupa: bianconeri sconfitti nell’ultima partita Gil Puche: «La Juve è un club di un altro livello e un orgoglio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve si avvicina: Thuram in crescita, ma Spalletti si aspetta segnali di risveglio da loro due

POST JUVENTUS - LECCE 1-1 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI

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