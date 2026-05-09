L’opposizione fa la gnorri sul Pnrr

Negli ultimi giorni si sono intensificate le discussioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, noto come Pnrr, che è stato avviato per favorire la ripresa economica del paese dopo la pandemia. La scadenza prevista per il Piano è fissata per quest’anno, e questo ha portato a un confronto tra le varie forze politiche. Tuttavia, si registra una certa assenza di interventi da parte dell’opposizione sul tema.

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Nei giorni scorsi si è discusso molto di Pnrr. Un po’ perché il Piano nazionale di ripresa e resilienza, varato per far ripartire l’Italia dopo la pandemia, è in scadenza proprio quest’anno. E un po’ perché quei 194 miliardi ottenuti dall’Europa, in gran parte presi a prestito e dunque da restituire, non hanno portato alla crescita che sarebbe stato giusto aspettarsi da una simile iniezione di denaro. La sinistra accusa il governo di aver perso una grande occasione e di non aver nemmeno saputo investire i soldi ricevuti. Giuseppe Conte, che da premier condusse la trattativa con Bruxelles per ottenere i quattrini, aggiunge che senza i fondi europei il Pil italiano sarebbe diminuito invece di crescere.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’opposizione fa la gnorri sul Pnrr ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giorgia Meloni fa la gnorri, ma non c’e referendum che non sia politicoPiazza (del Popolo) vuota, urne piene? Il rovesciamento della amara constatazione di Pietro Nenni potrebbe verificarsi, chi lo sa. Leggi anche: L'opposizione fa polemica sul "monumento" Mogol Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il dibattito polarizzato in Italia sul deficit non aiuta a riformare le regole fiscali europee; Scontro sul bilancio, l’opposizione: Troppe spese; Romania: cade il governo, incognita sul futuro; L'OPPOSIZIONE DI FANO ADRIANO: PNRR E FONDI SISMA: ANCORA UNA VOLTA CERQUETO PENALIZZATA DALLE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. L’opposizione fa la gnorri sul PnrrDalle accuse al governo alla memoria corta sui progetti del 2020: perché i leader dell'opposizione non possono ignorare le colpe del mezzo fallimento del Pnrr. panorama.it Reti Intelligenti e Pnrr. La ricetta italiana per l’autonomia del sistema energeticoSebbene la dipendenza dai fossili resti una sfida da completare, l’Italia ha compiuto progressi notevoli negli ultimi ventiquattro mesi ... quotidiano.net Duro intervento della Consulta della Bicicletta del Comune di Palermo contro l’amministrazione comunale sulla realizzazione delle nuove piste ciclabili finanziate con fondi del Pnrr. x.com