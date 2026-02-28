L'autore da Sanremo a Roma in elicottero. Il ministro Piantedosi: "Strumentali" Tanto ormai vale tutto. Persino fare polemica gratuita su Mogol, "un pezzo di storia della musica italiana" come l'ha definito Carlo Conti dandogli il premio alla carriera sul palco dell'Ariston. Dopo la cerimonia di giovedì sera all'Ariston, tra l'altro seguita da circa nove milioni di italiani su Raiuno, Giulio Rapetti Mogol, 90 anni ad agosto, autore di un buona parte delle canzoni più riconoscibili della nostra vita, 550 milioni di copie vendute nel mondo in 70 anni di carriera, 121 primi posti in classifica, insomma Mogol è stato portato nottetempo a Roma da un elicottero dell'elisoccorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'opposizione fa polemica sul "monumento" Mogol

Mogol da Sanremo a Roma con un elisoccorso dei Vigili del fuoco, è polemica. Ma Piantedosi: “Lui è un monumento nazionale”Sanremo, 27 febbraio 2026 – Nuovo scontro politico tra maggioranza e opposizione, ma questa volta non c'entrano la legge elettorale o la riforma...

Leggi anche: L’elicottero dei vigili del fuoco per Mogol, incendia la polemica. Piantedosi archivia il caso: “È un monumento”. Ma le opposizioni: “Chiarisca in parlamento”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mogol.

Temi più discussi: Rogoredo, Cinturrino chiede scusa ai colleghi ma intanto divampa la polemica politica: l’opposizione è all’attacco; Sicurezza, i ritardi della destra non giovano alla sinistra; Referendum giustizia, Nordio ai magistrati: Preparati, ma leggete più Shakespeare; Perplessità sulle comunicazioni istituzionali: a Chiari esplode la polemica politica.

Rogoredo, Cinturrino chiede scusa ai colleghi ma intanto divampa la polemica politica: l’opposizione è all’attaccoIl centrosinistra chiede le scuse pubbliche in particolare del leader della Lega Matteo Salvini e attacca lo scudo penale per gli agenti previsto nel nuovo decreto sicurezza, invitando il ministro del ... rtl.it

Francesca Albanese, bufera a Padova: l’opposizione chiede di revocarle il sigillo. E la maggioranza si spacca sul riconoscimentoMozione della Lega per la revoca. Tiso (Pd): «Ribadisco la mia posizione contraria». Il sindaco? Preferisce starne fuori ... corrieredelveneto.corriere.it

SANREMO | Divampa la polemica sull'uso dell'elicottero dei Vigili del Fuoco utilizzato per portare Mogol e la moglie da Sanremo a Roma, dopo la premiazione sul palco dell'Ariston. Piantedosi: "Mogol è un monumento nazionale, polemiche strumentali. Ha sc - facebook.com facebook

“Era un’emergenza, altrimenti non avrei partecipato alla festa”. L'intervista di Marco Grasso a Mogol x.com