La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto del cuore danneggiato | il racconto della madre e le ombre sull’errore

La morte del piccolo Domenico, avvenuta poche ore dopo il trapianto, è stata causata da un cuore difettoso che ha compromesso le sue condizioni. La madre ricorda di aver ricevuto la chiamata alle prime ore del mattino, con notizie che indicavano un peggioramento repentino. L’ospedale aveva inserito Domenico in terapia con un cuore artificiale, ma qualcosa non ha funzionato come previsto. La famiglia ora chiede chiarezza sulle procedure adottate.

«Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché l'Ecmo stava iniziando a rallentare. Sono rimasta fino all'ultimo, fino a quando si è dovuta spegnere la macchina. Ed è finita». A dirlo ai microfoni di "Mi Manda Rai Tre" Patrizia Mercolino, madre di Domenico, il bimbo cui il 23 dicembre scorso a Napoli è stato trapiantato un cuore danneggiato e che stamattina è deceduto nell'ospedale Monaldi. «Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico, se ne occuperà il mio avvocato - annuncia - voglio farlo perchè Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini.

