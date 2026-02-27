TS – Obiettivo raggiunto Joao Mario è una bella sorpresa ma una cosa mi ha preoccupato…

Grande felicità per l'autore del gol vittoria Joao Mario: "Sono molto contento, è stato un gol molto importante per la squadra e per la qualificazione al prossimo turno. Volevo dare una soddisfazione a questi tifosi, vivono per il calcio e stanno sempre al nostro fianco. Volevamo fortemente qualificarci al prossimo turno, vogliamo andare molto avanti in questa competizione. Sono molto contento di essere arrivato al Bologna, sin dall'inizio ho sentito la fiducia dello staff, della società e del gruppo. Stiamo lavorando tutti insieme per far tornare grande il Bologna in Italia e in Europa. Preferirei affrontare la Roma, la conosciamo perché gioca nel nostro campionato".