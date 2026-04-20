A Niscemi, le figure tecniche coinvolte in un progetto avevano a disposizione i fondi necessari, ma non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Nel frattempo, un rapporto recente indica che oltre il 94% dei comuni nel paese si trova in aree a rischio idrogeologico, con particolare attenzione a frane e inondazioni. La situazione evidenzia le criticità legate alla gestione delle risorse e alla vulnerabilità del territorio.

«Il territorio nazionale è molto fragile, più del 94% dei comuni è a rischio idrogeologico a rischio frane e inondazioni. Niscemi è emblematica da questo punto di vista, stiamo parlando di una delle frane più grandi d’Europa che ha interessato fortunatamente una parte di città senza far registrare neanche un ferito». Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a margine dell’evento a Napoli «Terremoti d’Italia», destinato in particolare alle scuole. « È di tutta evidenza - ha sottolineato Ciciliano sul crollo in Sicilia - che però alcune cose quando bisogna farle vanno fatte. Perché se ci sono delle figure tecniche che garantiscono la soluzione delle problematiche che hanno dei costi per la collettività e poi non raggiungono l’obiettivo si traduce in quello che è accaduto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ciciliano, "A Niscemi figure tecniche che avevano fondi ma non raggiunto l'obiettivo"

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