Lollobrigida all’Ue | Fare tutto il necessario per sostenere il sistema produttivo europeo

Un rappresentante italiano ha chiesto all’Unione Europea di adottare tutte le misure necessarie per sostenere il sistema produttivo continentale. Ha precisato di non entrare nel dettaglio delle modalità, ma ha sottolineato che desertificare questa struttura non sarebbe vantaggioso per l’Europa. La richiesta è stata fatta in un contesto in cui si discute di politiche e strategie per rafforzare l’economia europea.

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«Non entro nel merito tecnico di come fare» ma «Desertificare il sistema produttivo europeo non conviene all’Europa». A margine dell’evento organizzato da Confagricoltura a Milano “L’agricoltura e il futuro”, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, risponde così ai cronisti che gli hanno chiesto cosa pensasse della possibilità di sforare il patto di stabilità sull’energia e se l’Europa dovrebbe permetterlo dopo la crisi causata dalla chiusura della stretto di Hormuz. E su questo tema Lollobrigida non ha dubbi: «dobbiamo ragionare di tutto quello che serve e quello che serve va fatto». Più semplificazione e politiche comuni utili.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lollobrigida all’Ue: “Fare tutto il necessario per sostenere il sistema produttivo europeo” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Imprese, patto Lombardia-Veneto per rafforzare il sistema produttivo Nord e competitività Ue L’Ue rimarrà al fianco dell’Ucraina e del suo popolo per tutto il tempo necessarioPubblichiamo la Dichiarazione congiunta della Presidente della Commissione europea, del Presidente del Consiglio europeo e della Presidente del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: In fasi straordinarie servono interventi straordinari: sferzata di Lollobrigida all'Ue; Caccia, scoperta lettera della Commissione UE che boccia il DDL Lollobrigida; Dobbiamo garantire all’Ue sovranità e sicurezza alimentare. L’Italia modello di riferimento; Agricoltura, Lollobrigida: Bisogna sterilizzare follie Ue. Il ministro Lollobrigida contro l’Ue: Tolga le tasse sui fertilizzantiIl ministro dell'Agricoltura, oggi a Cagliari per l'assemblea di Coldiretti Sardegna, attacca l'Europa definendo folli le imposte su alcuni prodotti ... dire.it Lollobrigida: Ue credibile deve rispondere in modi e tempi giustiRoma, 7 mag. (askanews) – La visione di un’Europa credibile deve essere quella di un’Europa capace di rispondere nel modo giusto e nei tempi giusti. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Frances ... askanews.it I ministri Gianmarco Mazzi e Francesco Lollobrigida, Massimo Bottura, Alessandro Borghese e molti altri: lunedì 11 maggio a Rho Fiera si progetta il domani x.com