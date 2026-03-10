Regioni Lombardia e Veneto hanno annunciato un accordo volto a rafforzare il sistema produttivo del Nord Italia e migliorare la competitività a livello europeo. L’intesa prevede iniziative congiunte per sostenere le imprese e promuovere lo sviluppo economico nelle rispettive aree. La notizia arriva in un momento di attenzione alle strategie regionali per favorire la ripresa e l’innovazione industriale.

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Regione Lombardia e Regione Veneto annunciano la definizione di una strategia comune di collaborazione istituzionale-politico finalizzata a rafforzare il supporto ai rispettivi sistemi economici e produttivi, promuovendo iniziative condivise per sostenere la competitività delle imprese e consolidare il ruolo dei territori del Nord come principale motore economico del Paese e uno dei più rilevanti poli industriali d'Europa. L'accordo nasce dalla consapevolezza che Lombardia e Veneto rappresentano due dei sistemi economici più dinamici del panorama nazionale e continentale, caratterizzati da un tessuto imprenditoriale diffuso, da filiere produttive altamente specializzate e da una forte vocazione all'export. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, patto Lombardia-Veneto per rafforzare il sistema produttivo Nord e competitività Ue

