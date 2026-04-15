A Pistoia si è svolto il Campionato Italiano Pentathlon Lanci Master Invernale, che ha visto la partecipazione di oltre 130 atleti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione si è tenuta presso il Campo Scuola della città e ha rappresentato un momento di grande attività per il settore master dell’atletica italiana. Durante l’evento, sono stati assegnati numerosi titoli ai migliori atleti di categoria.

Il Campo Scuola di Pistoia è diventato il palcoscenico principale dell’atletica italiana per il Campionato Italiano Pentathlon Lanci Master Invernale, un evento che ha la partecipazione di oltre 130 atleti provenienti da ogni angolo della penisola. La competizione, gestita con maestria dall’Atletica Pistoia, non ha rappresentato solo una sfida agonistica per i titoli tricolore, ma ha sancito l’eccellenza organizzativa della società guidata dal campione e presidente Remo Marchioni, consolidando il prestigio del club locale nel nazionale. L’eccellenza tecnica e il dominio dei colori pistoiesi. I risultati ottenuti sul terreno di gara hanno regalato momenti di grande intensità sportiva, con prestazioni che hanno messo in luce il talento degli atleti veterani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pentathlon Lanci a Pistoia: trionfi e festa per i campioni Master

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