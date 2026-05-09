Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è spesso al centro delle voci di mercato legate alla Juventus, con alcuni rumors che parlano di un possibile ritorno nel 2026 in coppia con l'allenatore Spalletti. Tuttavia, la società partenopea ha annunciato di non aver ricevuto offerte ufficiali e di considerarlo un elemento importante del proprio progetto. La situazione rimane sotto osservazione, ma al momento nessuna trattativa è stata confermata.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Stanislav Lobotka: Un Pilastro del Napoli e Un Obiettivo per la Juventus? NAPOLI, ITALIA – 9 MARZO: Stanislav Lobotka del Napoli durante la partita di Serie A tra Napoli e Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona il 9 marzo 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco PecoraroGetty Images) Stanislav Lobotka è stato uno dei protagonisti fondamentali nella vittoria del Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha portato la squadra al titolo di campione di Serie A nel 2023. Recentemente, si è diffusa la notizia che Spalletti ambisce a una riunione con il centrocampista slovacco, ora nella mira della Juventus.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lobotka sogna il ritorno con Spalletti alla Juventus nel 2026, ma il Napoli resiste.

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