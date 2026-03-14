Calciomercato Napoli Cassano | Lobotka potrebbe andare alla Juventus con Spalletti

Secondo alcune fonti, il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, potrebbe trasferirsi alla Juventus durante il prossimo mercato estivo. La possibile operazione coinvolgerebbe anche l'allenatore Spalletti, che potrebbe essere parte di un trasferimento congiunto. La situazione del giocatore si sta facendo sempre più discussa tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

Il futuro di Stanislav Lobotka potrebbe diventare uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. A riaccendere il dibattito è stata una dichiarazione dell’ex attaccante Antonio Cassano che ha ipotizzato un possibile trasferimento del centrocampista alla Juventus, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Luciano Spalletti. Lobotka, regista classe 1994, è stato uno dei pilastri del Napoli negli ultimi anni contribuendo in maniera significative ai successi recenti del club partenopeo e diventando un punto di riferimento per compagni e tifosi. Tuttavia, alcune riflessioni sul suo futuro cominciano ad emergere anche tra la dirigenza. In questo scenario si inserisce la Juventus che potrebbe puntare su sullo slovacco per rinforzare la propria mediana. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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