La Juventus sta considerando la possibilità di vendere uno dei suoi calciatori per 25 milioni di euro, anche se il giocatore preferirebbe rimanere in Italia. La trattativa riguarda un trasferimento in un club di Premier League, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La decisione potrebbe influenzare la composizione della rosa nella prossima stagione e portare a un cambiamento importante per la squadra.

Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Cagliari, Pisacane prima dell’Udinese: «Mi auguro che la squadra scenda in campo con la mentalità di chi vuole vincere!» Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Parma Roma: «Differenza minima per la Champions, qualificarsi porterebbe più risorse per il mercato» Palladino: «Mi piacerebbe aprire un nuovo ciclo, ma al momento non ho ricevuto alcun segnale». Possibile separazione tra il tecnico e l’Atalanta a fine stagione, cosa può succedere! Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lo vogliono in Premier, ma vuole restare in Italia: Juve pronta a venderlo per 25 milioni

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