In estate, il trasferimento di Thuram alla Juventus sembra ormai probabile, secondo fonti vicine alla società nerazzurra, che affermano come l’Inter voglia venderlo. La cifra richiesta è considerata elevata e ha attirato l’attenzione di diversi osservatori. Thuram potrebbe così chiudere questa stagione con la maglia dell’Inter, nonostante il contratto sia in scadenza tra pochi mesi.

“Non dico che gli è stato proposto, ma il club bianconero di lui sa tutto e ha facilità a reperire informazioni per i famigerati legami famigliari che legano l’attaccante francese al fratello bianconero – le parole di Momblano nella diretta youtube di ‘Juventibus’ – Alle cifre che sta facendo filtrare chi se ne occupa, si potrebbe davvero fare. La Juventus ci sta pensando e potrebbe averlo detto anche a Luciano Spalletti“. Ecco, le cifre. Cifre clamorose, praticamente la metà se non meno di quanto circola da un po’ e rispetto alla clausola da 85 milioni: “35 milioni di euro – sottolinea Momblano – questa è la somma che fa filtrare chi gestisce il ragazzo”, ovvero l’agente del numero 9 nerazzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Thuram alla Juve in estate: “L’Inter vuole venderlo”. La cifra è clamorosa

