Negli ultimi tempi si registra un aumento dell'Islam politico nel nostro paese, mentre si ribadisce l'importanza di rispettare la Costituzione per chi desidera vivere in Italia. A differenza di altri paesi europei, il nostro non ha ancora affrontato le stesse tensioni sociali, ma si sottolinea che è possibile intervenire per prevenire divisioni più profonde. La situazione attualmente si distingue per la presenza di diverse sensibilità e approcci riguardo a questi temi.

L'Italia non è ancora la Francia, non è il Regno Unito, non è la Germania. Ma proprio per questo ha ancora il tempo di evitare gli errori che altrove hanno prodotto fratture sociali difficili da ricomporre. Il tema non è la libertà religiosa, che resta un pilastro non negoziabile dello Stato costituzionale. La domanda è un altra: fino a che punto una democrazia può accogliere, tollerare o finanziare modelli culturali che negano i suoi stessi presupposti? Parità tra uomo e donna, libertà personale, laicità dello Stato, tutela dei minori, ripudio della violenza, non sono opinioni tra le altre. Sono il fondamento della nostra convivenza civile. Sono i nostri valori non negoziabili, quelli che abbiamo conquistata attraverso secoli di lotta.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Islam politico avanza ma chi vuole restare in Italia rispetti Costituzione

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