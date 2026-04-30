L' Islam politico avanza ma chi vuole restare in Italia rispetti Costituzione
Negli ultimi tempi si registra un aumento dell'Islam politico nel nostro paese, mentre si ribadisce l'importanza di rispettare la Costituzione per chi desidera vivere in Italia. A differenza di altri paesi europei, il nostro non ha ancora affrontato le stesse tensioni sociali, ma si sottolinea che è possibile intervenire per prevenire divisioni più profonde. La situazione attualmente si distingue per la presenza di diverse sensibilità e approcci riguardo a questi temi.
L'Italia non è ancora la Francia, non è il Regno Unito, non è la Germania. Ma proprio per questo ha ancora il tempo di evitare gli errori che altrove hanno prodotto fratture sociali difficili da ricomporre. Il tema non è la libertà religiosa, che resta un pilastro non negoziabile dello Stato costituzionale. La domanda è un altra: fino a che punto una democrazia può accogliere, tollerare o finanziare modelli culturali che negano i suoi stessi presupposti? Parità tra uomo e donna, libertà personale, laicità dello Stato, tutela dei minori, ripudio della violenza, non sono opinioni tra le altre. Sono il fondamento della nostra convivenza civile. Sono i nostri valori non negoziabili, quelli che abbiamo conquistata attraverso secoli di lotta.🔗 Leggi su Iltempo.it
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