Da mesi, le acque dello Stretto di Hormuz sono state interdette al traffico marittimo, rendendo il canale un'area senza navi in transito. Questo stretto collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e rappresenta un punto chiave per il commercio mondiale. Un miliardario russo ha recentemente annunciato di poter attraversare questa zona, che finora è rimasta praticamente inaccessibile alle navi di passaggio.

Da mesi le acque dello Stretto di Hormuz sono un deserto acquatico. Nessuno può attraversare il canale, snodo vitale del commercio marittimo internazionale. Solo un enorme superyacht di 142 metri e diversi ponti, piscina, sottomarino ed eliporto. La nave privata ha navigato la zona con serenità questo fine settimana. Ha fatto la tratta da Dubai fino alla marina Al Mouj di Mascate, capitale dell’Oman, da venerdì sera fino a domenica mattina. Non ci sono conferme che abbia avuto il permesso dall’Iran per la traversata, ma secondo i siti di monitoraggio nessuno l’ha fermato. Il superyacht ha un valore di 500 milioni di dollari, si chiama Nord e sarebbe legata al miliardario russo Aleksej Mordašov, soggetto di sanzioni internazionali.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è il miliardario russo che può attraversare lo Stretto di Hormuz

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