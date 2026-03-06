Gli attacchi nel Golfo di Hormuz hanno riacceso le preoccupazioni riguardo alla sicurezza dello Stretto, un passaggio fondamentale per il traffico di petrolio e gas. La regione rimane sotto osservazione a causa delle tensioni crescenti, che potrebbero influenzare i prezzi del greggio. La possibilità di un'interruzione del flusso nel tratto di mare più strategico del mondo mette in allerta i mercati globali.

L’escalation militare tra Iran e l’asse Stati Uniti-Israele, iniziata il 28 febbraio e rapidamente estesa con attacchi missilistici e droni contro diversi Paesi del Golfo, sta riportando al centro dell’attenzione mondiale la sicurezza delle rotte energetiche del Medio Oriente. Al cuore della tensione c’è lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso cui transita una quota cruciale del petrolio e del gas destinati ai mercati globali. «Se il blocco dovesse diventare effettivo e duraturo, il mercato potrebbe trovarsi di fronte a uno choc energetico capace di spingere il petrolio oltre i 150 dollari al barile, con pesanti ripercussioni sull’economia mondiale», spiega un’analisi approfondita di Sandeep Rao, senior Researcher di Leverage Shares. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Hormuz, il collo di bottiglia del mondo: perché il petrolio può volare a 150 dollari (e condannarci alla recessione)

Leggi anche: Il ministro dell'energia del Qatar: "Il petrolio potrebbe arrivare a 150 dollari al barile"

Guerra in Iran: in Italia è subito stangata sulla benzina. Il blocco di Hormuz spinge il petrolio verso i 100 dollariRoma, 2 marzo 2026 – L’escalation militare nel Golfo Persico ha trasformato in poche ore lo scenario economico globale.

Tutti gli aggiornamenti su Hormuz il collo di bottiglia del mondo....

Temi più discussi: Hormuz, il collo di bottiglia; Effetti della guerra in Medio Oriente. Stretto di Hormuz: il collo di bottiglia che condiziona l'economia mondiale; Nello Stretto di Hormuz scatta l’emergenza rotte; Hormuz si ferma? Il collo di bottiglia che scuote energia, inflazione e mercati. Il rischio si trasforma in prezzi.

Hormuz, il collo di bottiglia del mondo: perché il petrolio può volare a 150 dollari (e condannarci alla recessione)Gli attacchi nel Golfo riaccendono i timori per lo Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per petrolio e gas. Un blocco prolungato spingerebbe il greggio verso i 150 dollari e colpirebbe soprattutto le ... corriere.it

Lo stretto di Hormuz 'zona di guerra', traffico navale quasi azzeratoCresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Il settore marittimo internazionale lo ha classificato come zona di operazioni bell ... ansa.it

Cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Il settore marittimo internazionale lo ha classificato come «zona di operazioni belliche», con circa mille navi bloccate nell'area a causa dell'escalation - facebook.com facebook

Lo stretto di #Hormuz è stato dichiarato ufficialmente zona di operazioni belliche. Da giorni, le navi che trasportano merci ed energia sono bloccate nell'area. A rischio migliaia di marinai. Gli #StatiUniti ipotizzano di scortare le navi x.com